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В Иркутской области отремонтируют 100 участков дорог за 11,5 млрд рублей

По всем объектам в Иркутской области определены подрядчики, которые отремонтируют в этом году улицы и магистрали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»: выбрано 100 компаний – все они стали победителями конкурсов, сейчас с ними завершается заключение контрактов, рассказали в региональном правительстве.

В наступающем дорожно-строительном сезоне проведут реконструкции, капитальные ремонты и восстановление 100 участков дорог. Из них 59 – регионального, 41 – местного значения. На эти цели из федерального, областного и местных бюджетов направлено 11,5 млрд рублей.

Уже заключены контракты по 96 объектам дорожного хозяйства, значительная часть из них – сложные капиталоемкие проекты.

Наиболее крупными объектами, которые приведут в нормативное состояние в этом году, являются участки дороги Иркутск – Оса – Усть – Уда протяжностью 13 км в Осинском районе, Тайшет – Чуна – Братск  протяженностью 7 км в Чунском районе. Также Кутулик – Шульгина – Головинское в Аларском районе длиной 14 км, Черемхово – Голуметь – Онот  в Черемховском районе протяженностью 10 км.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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