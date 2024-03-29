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Фасовщик коры, журналист ютюб-канала и компьютерный криминалист: названы самые необычные вакансии в Иркутской области

Аналитики крупнейшего в России онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали самые необычные предложения о работе, которые были открыты в марте в Иркутской области.

Дилерская компания открыла вакансию журналиста YouTube канала с зарплатой от 30 тыс. рублей на руки. Специалисту предстоит заниматься развитием корпоративного YouTube-канала на тему строительных материалов: совместно с отделом маркетинга писать и редактировать тексты, брать интервью у работников компании и вести рубрики на канале. Чтобы претендовать на данную вакансию, соискателю нужно иметь профильное высшее образование или опыт работы в схожей должности.

Также среди жителей Иркутской области ищут компьютерного криминалиста. Необычному специалисту предстоит производить компьютерно-технические экспертизы. От сотрудника требуются знания в области программирования, юриспруденции и информационной безопасности. Зарплата – от 37 тыс. рублей до вычета налогов.

Еще одна необычная вакансия, которая доступна даже кандидатам без опыта работы – фасовщик коры. В обязанности данного специалиста входит расфасовка коры по упаковкам. Работодатель предоставляет трансфер сотрудникам и спецодежду. Предлагаемая заработная плата – от 50 тыс. рублей на руки.

В список необычных вакансий марта попали также предложения для переборщика лекарственных травдетейлераспециалиста активных формоператора игровых аркадпешего ребалансераспециалиста по фольклорупортье гостиницыкапитана теплоходаbellboy.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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