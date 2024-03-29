Вторичный рынок: рост цен продолжается несмотря на заградительные ставки по ипотеке

Средние цены на вторичном рынке РФ по итогам первого квартала выросли ан 3,4% несмотря на ухудшение условий по ипотеке, отмечают в своём обзоре эксперты Циан.Аналитики.

Данные Циан. Аналитика

За три первых месяца 2024 г. цена квадратного метра в предложении на вторичном рынке в среднем по крупным (от 500 тыс. человек) городам России увеличилась на 3,4%.

– На рынке есть предпосылки для коррекции цен вниз – это и снижение спроса, и заградительно высокие ставки по ипотеке, но пока этого не происходит. Рост цен по инерции продолжается. По сравнению с концом 1 квартала 2023 г. “квадрат” на вторичке подорожал на 14%, – подчеркивают эксперты.

Самые высокие темпы роста в первом квартале зафиксированы в Сочи (+17,1%), Набережных Челнах (+9,6%), Барнауле (+6,3%). Рост цен в Иркутске (+3,2%) соответствует среднероссийским значениям. В Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Кемерово, Калининграде и Владивостоке цены за 3 месяца почти не изменились.

В дальнейшем практически неизбежно медленное снижение цен на фоне заградительно высоких ставок по ипотеке и снижения спроса, считает Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитика.

– Но при этом глубокого падения, более 5-7%, нами не прогнозируется. Спрос на вторичном рынке в ближайшие месяцы будет держаться на уровне февральских показателей. Резкого падения активности быть не должно за счет перетока части покупателей с рынка новостроек, – резюмирует эксперт.