Иркутский строительный холдинг повторно вступил в нацпроект «Производительность труда»

«СтройПроектСервис» несколько лет назад работал с экспертами Федерального центра компетенций по улучшению производственных процессов в головном предприятии. Опыт для компании оказался успешным, поэтому сегодня иркутское обособленное подразделение предприятия, занимающееся выпуском вагон-домов и изготовлением модульных комплектов для быстровозводимых конструкций, подписало соглашение с Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области о вхождении в национальный проект «Производительность труда». С ним будут работать эксперты Регионального центра компетенций. Таким образом количество предприятий-участников нацпроекта в регионе достигло 69.

«СтройПроектСервис» работает с 2007 года. Холдинг располагает производственными базами в различных регионах России; парк строительной техники насчитывает более 1500 единиц техники, а численность штата превышает 5 тысяч человек. Иркутская производственная площадка «СтройПроектСервиса», где предстоит работать команде РЦК в ближайшие месяцы, сейчас выпускает 450 модульных конструкций в год. Задача — с помощью нацпроекта увеличить объём производства до 700 конструкций.

«СтройПроектСервис» — это важное звено технологической цепочки в строительстве вахтовых поселков для предприятий нефте- и газодобычи, ведущих свою деятельность в Иркутской области. И рост объёмов производства модульных конструкций на этой площадке поможет более эффективно и надёжно работать всем представителям нефтегазового сектора, работающих в нашем регионе. Ранее головная компания успешно внедрила инструменты бережливого производства при поддержке Федерального центра компетенций. Думаю, эта база даст иркутскому заводу хорошую фору, и команда сможет добиться поставленной цели в 700 модулей в год», — сказала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Как говорят на предприятии, в настоящее время рост объёмов производства достигается при помощи расширения штата. Национальный проект призван предложить методики, которые помогут повысить производительность труда не только за счет набора сотрудников, но и благодаря применению конвейерных методов производства и стандартизации производственных процессов.

Основная задача национального проекта – обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год. Команда специалистов предприятий-участников проходит обучение методам и технологиям бережливого производства под руководством экспертов Регионального центра компетенций, чтобы вместе с ними проанализировать весь производственный процесс, найти проблемные места и точки роста и реализовать план по оптимизации. Со стороны предприятий затраты не требуются — нацпроект реализуется полностью за счёт средств федерального бюджета.

Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил к 2030 году охватить проектами по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. Это порядка 12 тысяч предприятий.

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