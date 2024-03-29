АТБ улучшил условия по накопительным счетам для премиальных клиентов

Ставка Азиатско-Тихоокеанского банка по накопительному счёту для клиентов программы «Статус» выросла до 13,5%. Изменения вступили с 27 марта для рублёвых счетов. Кроме этого, с 28 марта премиальные клиенты АТБ могут открыть накопительный счёт в юанях со ставкой 0,3% в категории «VIP Премьер» и 0,4% в категории «VIP Премьер+».

Процент для держателей карт в рамках премиального пакета обслуживания «Статус» начисляется на средний остаток. Он рассчитывается путём сложения ежедневных входящих остатков денежных средств на счёте на начало каждого дня в течение календарного месяца и деления этой суммы на количество дней в текущем месяце.

Положить средства и снять с их с накопительного счёта можно в любое время.

Все вклады и накопительные счета Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более подробная информация – на странице программы «Статус», у персонального менеджера АТБ, в отделениях банка или по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).