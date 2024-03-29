АТБ – в тройке лидеров лучших карт для автомобилистов в марте 2024 года

Команда аналитиков Выберу.ру подготовила мартовский рейтинг наиболее выгодных дебетовых карт для автолюбителей. Карта «АТБ 2.0» Азиатско-Тихоокеанского банка заняла третье место.

Бонусные программы для владельцев транспорта становятся всё более популярными. Авторы исследования отмечают, что при выборе карты для автомобильных расходов важно учитывать условия по кэшбэку в категориях «Авто» и «АЗС». Такие продукты позволяют сэкономить на транспортных расходах, так как возвращают часть потраченных средств обратно на карточный счёт.

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как размер кешбэка на покупки в категориях «АЗС» и «Автоуслуги», бонусы на все покупки и в специальных категориях товаров и услуг, правила обмена бонусов на рубли (если такая возможность предусмотрена). Также аналитики брали во внимание стоимость выпуска и обслуживания карты.

Дебетовая карта «АТБ. 2.0» предоставляет выбор из 7 категорий для повышенного кэшбэка в размере 7%. Среди них – категория «Авто» с кэшбэком 7% за оплату на АЗС, автомойках, в автосервисах и автомагазинах. На остальные покупки вне любимой категории действует 1% кэшбэка.

Выбрать категорию повышенного кэшбэка можно в программе лояльности «АТБ Клуб» через мобильное приложение АТБ банк. Замена категории доступна в течение месяца, а начисление баллов по категории будет выполняться со следующего. Баллы можно обменять на рубли по курсу 1 к 1 и начислить на любую карту банка, они действительны в течение 6 месяцев после их начисления.

Более детальную информацию по карте «АТБ 2.0» – на сайте банка, в отделениях или по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).