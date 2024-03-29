Ввод жилья в Иркутской области за два месяца 2024 года вырос на 76%

За 2 месяца с начала года введено в строй жилье общей площадью 379,7 тыс. кв. м, на 76% больше, чем год назад. Данные приводит Иркутскстат.

Значительный рост (на 77,3%) отмечен в сельских населенных пунктах, на эти территории приходится 67,1% общего ввода. Активно продолжают строиться дома и в городской местности (рост на 73,4%).

Основная доля введенной площади (85,9%) приходится на индивидуальных застройщиков, при этом в январе-феврале активизировались и организации – объем построенного ими жилья увеличился в 2,1 раза.

За январь-февраль 2024 года в Приангарье выполнено строительных работ на сумму 27,8 млрд рублей, сдано в эксплуатацию 2696 зданий, из них 62 нежилых (промышленные, коммерческие, учебные, административные и др.).