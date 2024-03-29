Дальневосточный банк открывает офис в Новосибирске

Дальневосточный банк расширяет географию своего присутствия за пределами Дальневосточного федерального округа – 4 апреля состоится официальное открытие нового дополнительного офиса кредитной организации по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 77. Обустроенный по последнему слову техники и эргономики, офис станет центром, где будут оказываться все финансовые услуги, востребованные как физическими, так и юридическими лицами.

«Наши клиенты – люди, которые выбирают стабильность, устойчивость и высокое качество сервиса, и они обычно остаются с нами на долгие годы. Можно сказать, что, однажды положившись на высококвалифицированных специалистов Дальневосточного банка, вы обретаете спутника вашей финансовой жизни. Тем более, что мы регулярно обновляем нашу линейку услуг, предлагая партнёрам продукты и сервисы на привлекательных условиях», - прокомментировала Елена Абросимова, директор ДО 49 АО «Дальневосточный банк» в г. Новосибирске.

Так, к открытию нового дополнительного офиса, Дальневосточный банк предлагает своим новым клиентам сразу две акции – «Полный безлимит» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и «Вам снова 18!» для физических лиц.

В тариф расчётно-кассового обслуживания «Бизнес Безлимит» включены неограниченные платежи контрагентам без комиссии в операционное время, возможность для индивидуальных предпринимателей осуществлять переводы на личный счет до 150 тысяч рублей в месяц, бесплатные открытие и ведение счёта, выпуск электронной подписи и дистанционные банковские сервисы, которыми предприниматель может пользоваться 24/7.

Акция «Вам снова 18!» стартует 8 апреля и предлагает всем клиентам – физическим лицам оформить кредит на потребительские цели или рефинансирование задолженности на крайне привлекательных условиях. С Дальневосточным банком – выгодно!

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте АО «Дальневосточный банк», а также по телефону Единого контактного центра Дальневосточного банка: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).