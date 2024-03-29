Сайт Примсоцбанка в ТОП-50 лучших банковских сайтов

Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 лучших сайтов банков 2024 года и занял в нём 40 место, сообщает Бробанк.



Рейтинг построен по индексу качества сайта (ИКС) поисковой системы Яндекс. Этот параметр рассчитан по комплексной оценке пяти основных показателей:



• вовлеченность аудитории в публикуемые сведения;

• точность и полнота информации, которая представлена на ресурсе;

• функционал и удобство использования сайта;

• востребованность – посещаемость;

• цитирование сторонними ресурсами.



Перечень анализируемых кредитных организаций насчитывает 150 игроков. Это финучреждения с максимальным объемом активов по последним данным – на 1 октября 2023 года. Сбор информации об ИКС выполнен с помощью сервиса Webmaster системы Яндекс. Для расчета дополнительных параметров сопоставляются текущие индексы с зафиксированными 21 декабря 2023 года. При одинаковом индексе у двух финучреждений места распределялись по приросту ИКС с 21 декабря 2023 года. Позиция выше у того, кто больше смог увеличить основной параметр.