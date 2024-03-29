Иркутская область заняла первое место в СФО по минимальному значению долговой нагрузки по итогам 2023 года

Вопрос об исполнении регионального бюджета за 2023 год рассмотрели на заседании правительства Иркутской области под руководством главы кабмина Приангарья Константина Зайцева.

Как отметила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова, несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с влиянием внешнего санкционного давления на Российскую Федерацию, налоговые и неналоговые доходы бюджета региона по итогам 2023 года превысили уровень 2022-го на 6,8% и составили 229 млрд рублей.

По уровню государственного долга Приангарье вышло на десятое место среди субъектов Российской Федерации и на первое по СФО (наивысший рейтинг имеют регионы с минимальным значением долговой нагрузки).

Министр также обратила внимание на то, что в 2023 году бюджет региона сохранил свою социальную направленность. По сравнению с 2022 годом расходы на социальную сферу возросли на 10,5 млрд рублей и составили более двух третьих всех расходов регионального бюджета. Кроме того, за счет средств Социального фонда России жители Иркутской области в прошлом году получили почти 22 млрд рублей.

В целом доходная часть бюджета Иркутской области за 2023 год исполнена в объеме 275,9 млрд рублей, расходная – 289,3 млрд рублей.