Праздник чтения «День Ч» в Киренском районе посетили более 500 человек

В Киренском районе более 500 детей и взрослых приняли участие в празднике чтения «День Ч». Генеральным партером мероприятия традиционно выступила Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Мероприятие состоялось с 19 по 21 марта. С участниками встретились эксперты детского чтения, иллюстраторы и писатели из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иркутска.

В Киренском районе в рамках весеннего «Дня Ч» прошли лекции, мастер-классы, творческие встречи, выставки, квесты и семинар-практикум для библиотекарей. Также эксперты оценили работы участников районного литературного конкурса для школьников «Проба пера», финал которого состоялся в КДЦ «Современник».

В этом году программа «Дня Ч» в Киренском районе впервые прошла не только в городе, но и в селах района. В течение февраля участники проходили онлайн-обучение, организованное командой праздника чтения. В рамках программы для подростков школьники совместно с экспертами создавали рассказы, комиксы, мультфильмы, проектировали сценарии читательских событий.