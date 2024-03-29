Ингосстрах Банк запустил кредитную карту с повышенным кешбэком

В рамках сотрудничества с Инго Экосистемой Ингосстрах Банк запустил новую кредитную карту «Ингосстрах Бонус» с кешбэком до 6% на ежедневные покупки.

Основные условия кредитной карты — бесплатный выпуск и обслуживание, беспроцентный льготный период до 115 дней, максимальный кредитный лимит в размере 1 млн рублей. Льготный период распространяется на все виды операций по карте — покупки, переводы, выдачу наличных — и начинает действовать первого числа месяца, в котором клиент воспользовался кредитными средствами.

Например, если оплатить картой покупку в апреле, то вернуть долг без переплаты можно до 25 июля. Чтобы не платить проценты с этой покупки, достаточно будет вносить 5% от суммы задолженности в мае и июне, а затем остаток погасить 25 июля.

Карта выпускается в ко-бренде с программой лояльности «Ингосстрах Бонус», что позволяет её держателям существенно заработать на кешбэке за оплату ежедневных покупок. Размер кешбэка варьируется от 1 до 6% в зависимости от категорий трат. Максимальный кешбэк (6%) начисляется за покупки в супермаркетах. 5% — на автозаправках, автомойках и в шиномонтажах, за полисы ДМС и ОСАГО от «Ингосстраха», а также на товары в категории месяца. Кроме того, клиент может получить дополнительные бонусы за активное использование банковских услуг: повышенный процент на вклады и компенсация части процентной ставки по кредиту.

Кешбэк выплачивается ингорублями (1 ингорубль = 1 рубль). За одну расходную операцию начисляется до 3000 ингорублей. Всем новым участникам программы «Ингосстрах Бонус» зачисляется 300 ингорублей в подарок.

Карта доступна клиентам банка, а также клиентам «Ингосстраха» и оформляется гражданам России в возрасте от 21 года до 66 лет при наличии постоянной регистрации на территории РФ.

Начальник управления развития экосистемы — вице-президент по партнерским программам «Ингосстраха» Екатерина Снигирь отмечает:

«Мы считаем, что лояльность клиентов должна стоять на ступень выше простого желания расширить клиентскую базу, поэтому новая кредитная карта с повышенным кешбэком на ежедневные покупки ориентирована прежде всего на действующих клиентов. Это наш необычный способ сказать “спасибо” тем, кто нам доверяет, к нам обращается, с нами сотрудничает. Тем же, кто только планирует стать нашим клиентом, мы готовы предложить дебетовую карту «Ингосстрах Бонус», которая в дальнейшем позволит оформить и кредитную карту».

Оформить заявку на карту можно любым удобным способом — через сайт ingobank.ru или в любом отделении Ингосстрах Банка.

«Кредитная карта при ответственном использовании — это очень удобный инструмент для ежедневного использования. С кредитной картой можно получить желаемое здесь и сейчас, что крайне важно при нашем весьма динамичном образе жизни. А с программой «Ингосстрах бонус» можно еще и заработать ингорубли, которые в последующем можно потратить у одного из партнеров нашей экосистемы Инго», — отметил директор департамента розничного бизнеса Ингосстрах Банка Максим Макуха.

Более подробная информация об условиях доступна на сайте Ингосстрах Банка или по телефону 8 (800) 100-33-22. Информация об условиях и возможностях Инго Экосистемы представлена на сайте ingo.ru.