Достойная стипендия, по мнению московских студентов, – 23700

За 2 года размер стипендии, которую студенты считают достойной, вырос на 14%. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob Старт карьеры приняли участие 1000 студентов вузов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Запросы юношей к размеру стипендии выше: в Москве молодые люди считают достойной стипендией 25 900 рублей, девушки – 21 300 рублей, в Санкт-Петербурге – 23 600 и 22 400 рублей соответственно.

Для счастья студенту в Москве нужно 177 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – 163 тыс. Причем счастье в денежном эквиваленте молодые люди также оценивают выше, чем девушки. В столице юноши оценили его в 211 тыс. рублей в месяц, девушки – в 146 тыс. (для сравнения, экономически активным москвичам нужно 267 тыс. рублей). В Санкт-Петербурге студентам для счастья требуется 168 тысяч рублей, студенткам – 145 тыс. (экономически активные петербуржцы оценили счастье в 237 тысяч).

За последние два года запросы студентов увеличились: размер стипендии, которую считают достойной, в Москве и Санкт-Петербурге вырос более чем на 14%. Подорожало и счастье: +12% в Москве и +10% в Санкт-Петербурге.