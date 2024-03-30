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Иркутянина заподозрили в незаконной покупке ценной птицы: ущерб оценили в 750 тысяч рублей

Уголовное дело возбудили в Иркутске. Местного жителя заподозрили в покупке ценной птицы. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, сотрудник одного из магазинов города Иркутска, осуществляющих продажу различных украшений, выполненных из производных от животных, незаконно приобрел у охотника тушку беркута и передал ее таксидермисту для изготовления и обработки отдельных частей хищной птицы для продажи.

В дальнейшем когти и череп птицы были обнаружены в магазине, расположенном в частном доме по улице Лызина. Также на одном из сайтов интернет-магазина обвиняемым было размещено объявление о продаже когтей беркута стоимостью более 30 тысяч рублей. В результате противоправных действий государству причинен ущерб, превышающий 750 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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