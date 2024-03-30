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В Бодайбинском районе муниципалитет задолжал бизнесменам более 30 млн рублей

Прокуратура проверила соблюдение прав субъектов предпринимательской деятельности по исполненным контрактам и выявила нарушение в Бодайбинском районе Иркутской области. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что одно из муниципальных образований Бодайбинского района заключило с коммерческими организациями контракты на выполнение работ и предоставление услуг. Подрядчики и поставщик свои обязательства выполнили, однако заказчик в полном объеме деньги не перечислил. Сумма задолженности составила свыше 30 млн рублей.

Прокуратура внесла главе муниципального образования представление об устранении нарушений закона, оформила протокол, в результате чего  долг был полностью погашен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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