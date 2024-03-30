Иномарка с человеком провалилась под лед Байкала

Инцидент, связанный с провалом транспорта под лед, произошел на Байкале. Подробности об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Это случилось вблизи населенного пункта Сарма в Ольхонском районе. Под лед провалился автомобиль Nissan X-Trail. Водитель внедорожника, несмотря на наличие запрещающих знаков, ехал по поверхности озера. В трех километрах от берега автомобиль провалился в ледовый нажим и затонул.

Водителю удалось выбраться, а вот его пассажирке – женщине 1972 года рождения – нет. Толщина льда в месте происшествия не превышает 10 сантиметров, глубина – 4 метра.

Поисковые работы проводила группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Тело погибшей поднято и передано сотрудникам полиции. Проводятся следственные мероприятия.