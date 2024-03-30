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Ярмарку овощей и фруктов на Центральном рынке в Иркутске откроют 1 апреля

С 1 апреля на Центральном рынке в Иркутске традиционно начинает действовать уличная ярмарка овощей и фруктов. С 1 мая откроется сезон продаж рассады, семян и саженцев от местных производителей, рассказали в мэрии.

«В Иркутске давно себя зарекомендовали открытые площадки для продажи сельхозтоваров. Уличная ярмарка на площади у Центрального рынка возобновила свою работу с 2020 года. И по сей день она привлекает большое количество жителей, туристов и гостей города своим изобилием товаров и самобытностью. Количество торговых мест с того времени увеличилось в три раза», – отметил директор МУП «Центральный рынок» Григорий Слезак.

Центральный рынок Иркутска – крупнейший торговый объект региона. Ежедневно его посещают несколько десятков тысяч человек. Здесь можно приобрести свежее мясо, проверенное ветеринарной лабораторией, молочную продукцию ведущих марок, фрукты, овощи, рыбу и кондитерские изделия.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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