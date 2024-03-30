Ограничение движения по Ядринцева, Лызина, Ипподромной и Баррикад в Иркутске будет продлено

В связи со строительством теплового луча в Иркутске продлят ограничение движения транспорта по Ядринцева, Лызина, Ипподромной и Баррикад, рассказали в пресс-службе мэрии.

В частности, до 20:00 31 мая по улице Ядринцева нельзя будет проехать на участке от дома № 87 на Советской до пересечения с Лызина;

До 20:00 30 апреля – по улице Лызина на участке от Советской, 87 до здания на Советской, 109в, до 20:00 31 мая – по улице Ипподромной на участке от дома № 99/12 на Култукской до пересечения Култукской и Ипподромной.

Работы на указанных участках выполняет ООО «ПСК «Развитие» под контролем «Байкальской энергетической компании».

Также до 20:00 31 мая будет продлено ограничение движения по улице Баррикад на участке от здания № 147 на Баррикад до Зимней, 1.

Здесь строительство тепловой сети проводит подрядчик ООО «Регионтехноцентр» под контролем «Байкальской энергетической компании».