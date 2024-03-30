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В выходные в Иркутской области потеплеет до +13 градусов

Синоптики озвучили прогноз погоды на выходные. В ближайшие дни в Иркутской области ожидается потепление, рассказали в региональном Гидрометцентре.

В субботу ожидаются переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-восточный, юго-восточный подует со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 13 м/с. Температура ночью в среднем составит –4…–9 градусов, днем – около +3…+8 градусов.

В воскресенье прогнозируется переменная облачность, местами возможны небольшие осадки, прогнозируется ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Температура ночью составит 0…–5 градусов, днем – в районе +8…+13 градусов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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