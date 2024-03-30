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«Оперативники из Москвы» похитили у иркутянина около 8 млн рублей

Житель Иркутска стал жертвой мошенника, который представился «оперативником из Москвы». Подробности рассказали в региональной полиции.

Для убедительности, используя видеозвонок в мессенджере, собеседник показал фальшивое удостоверение и напугал жертву несуществующим уголовным делом, возбужденным якобы из-за того, что аферисты от его имени перечисляют деньги на поддержку запрещенных организаций.

Иркутянин поверил аферисту, снял 3 миллиона рублей и отправил на указанный ими счет. Спустя какое-то время ему снова позвонили лжеправоохранители и сообщили о том, что банковский счет в другой кредитной организации также подвержен атаке злоумышленников. По аналогичной схеме преступники развели горожанина еще на 5 миллионов рублей.

Общая сумма ущерба составила почти 8 миллионов рублей.

В третий раз мошенники попытались уговорить потерпевшего продать дорогостоящую машину, однако мужчину вовремя остановила его дочь, распознавшая обман.

 В настоящее время сотрудники отдела полиции проводят комплекс мероприятий в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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