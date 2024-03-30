ИрНИТУ стал лидером ESG-рэнкинга вузов стран ЕАЭС

Эксперты Национального Рейтингового Агентства (НРА) и Агентства ESG Consulting сформировали два рэнкинга вузов – по странам ЕАЭС и странам БРИКС. Первое место в рэнкинге по странам ЕАЭС занял Иркутский национальный исследовательский технический университет, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Исследование охватывает Россию, Армению, Белоруссию и Казахстан. Университеты Китая и ЮАР заняли ведущие позиции в рэнкинге по БРИКС. А в рэнкинге по ЕАЭС лидируют российские вузы. На втором месте – Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Замыкает тройку Донской государственный технический университет», – пояснили власти.

ESG-рэнкинг университетов представляет собой ранжирование вузов по значениям интегрального индекса, объединяющего 45 показателей, сгруппированных в пять блоков. ESG означает «деятельность, которая строится на принципах ответственного отношения к окружающей среде, высокой социальной ответственности и качественном корпоративном управлении».

По мнению ректора ИрНИТУ Михаила Корнякова, планомерное включение ESG знаний и навыков в систему образования, организация просветительских мероприятий помогут воспитать поколение специалистов с таким уровнем созидательного мышления, которое повысит их ответственность за ведение бизнеса, управление территориями, позволит сформировать культуру устойчивого развития, разумное отношение к природным богатствам и экологии.