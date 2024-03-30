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Большинство землевладельцев в Иркутске не будут сажать картофель в 2024 году

Аналитики SuperJob провели исследование и выяснили, сколько иркутян, владеющих земельными участками, будут сажать картофель в 2024 году. Результаты есть у SIA.RU.

Посадку картофеля в этом сезоне запланировали 44% владельцев загородных участков: 40% сажали картофель и в прошлом году, 4% решились лишь в этом. Большинство пришли к такому решению, поскольку магазинные овощи кажутся им невкусными.

При этом 51% горожан не планирует заниматься выращиванием картофеля, поскольку уверены в том, что на даче нужно отдыхать, а не ухаживать за тем, что стоит копейки.

В опросе поучаствовали экономически активные иркутяне из города, имеющие дачу, огород или дом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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