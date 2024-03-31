Иркутяне рассказали, что их больше всего радует на работе

Аналитики SuperJob провели опрос среди экономически активных жителей Иркутска и выяснили, что их больше всего радует на работе. Результаты есть у SIA.RU.

«По 10% иркутян лучшими моментами на работе назвали день перед отпуском и день выплаты премий. Еще для 9% горожан каждый день на работе – лучший. 7% за год больше всего запомнились корпоративные мероприятия. 5% лучшим днем на работе считают день завершения проекта», – рассказали агентству.

Для 5% респондентов лучшим стал день, когда были достигнуты высокие показатели в работе. Еще для 5% – день получения благодарности.

Увеличение зарплаты и повышение в должности стали самыми запоминающимися моментами в работе для 3 и 2% опрошенных соответственно. Еще 1% запомнили момент, когда поняли, что справились с возложенными на них обязанностями.

Среди других радостей на работе: смена руководства, автоматизация рабочих процессов, изменение графика работы, командировка, повышение квалификации, перевод на удаленку, отпуск непосредственного начальника.

У 20% горожан не было запоминающихся дней в прошедшем году. Мужчины чаще радуются уходу в отпуск и завершению проектов. Женщины – достижению высоких показателей и корпоративам.