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Семья в Иркутске задолжала почти 200 тысяч рублей за услуги ЖКХ

В Иркутске семью уличили в неуплате коммунальных платежей. С иском о взыскании с людей долга обратилась Управляющая компания. Подробности сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда.

Установлено, что собственники квартиры долгое время пользовались услугами ЖКХ, но не платили за них, накопив долг 187 705 рублей.

«Согласно ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги должна вноситься гражданами своевременно и в полном объеме. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение», – говорится в сообщении.

Суд поддержал требование истца и постановил взыскать с семьи долг в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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