Молодежь Иркутской области сможет получить гранты до 1 млн рублей

С 1 по 30 апреля 2024 года в России пройдет прием заявок на конкурс «Росмолодежь.Гранты 1 сезон», в рамках которого можно претендовать на материальную поддержку до 1 миллиона рублей, рассказали в правительстве Иркутской области.

Конкурс проходит ежегодно для вовлечения молодежи в творческую деятельность и социальную практику, а также повышения гражданской активности, формирования здорового образа жизни, раскрытия потенциала молодежи и создания эффективной системы социальных лифтов для самореализации. Принять участие в событии может любой гражданин России в возрасте от 14 до 35 лет включительно, в том числе жители Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

«Мы всегда рады активной жизненной позиции нашей молодежи, готовы поддерживать их идеи. Очень важно, что и на федеральном уровне помогают ребятам со всей России реализовать свои проекты. В прошлом году за все сезоны конкурса Росмолодежь.Гранты победило 111 заявок от Иркутской области на общую сумму более 65 миллионов рублей. Уверен, в этом году наша молодежь проявит себя не хуже», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

Участники могут подать заявки по одному из 18 направлений поддержки через федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодежь России».