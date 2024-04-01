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Иркутян предупредили о новой схеме мошенничества

В Иркутской области выявлена новая схема мошенничества, связанная с «Госуслугами». Подробности рассказали в пресс-службе полиции региона.

«Мошенники стали рассылать push-уведомления о необходимости верифицировать номер телефона, подтвердив паспортные данные. Ссылка в сообщении ведет на фейковый сайт мобильных операторов, на котором предлагается заполнить анкету: номер телефона, ФИО и дату рождения», – пояснили правоохранители.

После заполнения сайт переводит на фейковую страницу входа на портал «Госуслуги», где пользователь должен ввести логин и пароль к личному кабинету. Так мошенники получают и данные доступа к «Госуслугам», и подтвержденную информацию об абоненте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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