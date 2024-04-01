Ярмарка вакансий для медиков пройдет в Иркутской области

В Иркутском государственном медицинском университете 3 апреля пройдет ярмарка вакансий. Подробности о событии рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Участие в мероприятии примут студенты шестого курса по направлениям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология». Приглашать на работу будущих врачей будут представители всех медицинских учреждений региона. Потенциальные работодатели предложат учащимся свыше ста вакансий.

Кроме того, в этот день в своем личном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» Андрей Модестов проведет прямую линию со студентами, которые не смогут принять очное участие в мероприятии.

Подобный формат позволит студентам медицинского университета познакомиться и пообщаться с будущим работодателем и выяснить необходимые вопросы для своего трудоустройства после окончания учебного заведения.

В этом году на ярмарке вакансий выступят главные врачи районных больниц Усть-Кута, Иркутского района, Жигалова, Качуга, Шелехова и Ангарска. Совместно с мэрами муниципальных образований и их заместителями доктора расскажут о мерах социальной поддержки медработников, действующих на территориях, и ответят на любые вопросы студентов. Остальные медучреждения также будут презентовать будущие места работы для студентов.