На какой работе пригодится чувство юмора?

Эксперты hh.ru выяснили, как часто работодатели считают чувство юмора важным качеством при выборе кандидатов, и в каких профессиях оно наиболее востребовано.

В 2024 году в Иркутской области было открыто 369 вакансий, в которых работодатели упоминали такое качество, как чувство юмора. Умение пошутить может оказаться полезным конкурентным преимуществом при поиске работы оператора call-центра (4% вакансий, где в списке требований к кандидатам упоминается чувство юмора), менеджера по продажам и работе с клиентами (3%), а также официанта (2%) и smm-менеджера (1%).

В разрезе отраслей кандидаты с чувством юмора больше всего интересуют компании из сфер розничной торговли, продуктов питания и услуг для бизнеса.

В одном ряду с чувством юмора компании упоминают такие требования как позитивность, умение пошутить в сложной ситуации, способность к самоиронии и даже понимание сарказма.

Работодатели, которые придают значение чувству юмора, как личному качеству сотрудников, так и как части корпоративной культуры, пишут в своих вакансиях: «мы не ищем роботов, которые ходят на работу как на каторгу, ищем мыслящих, активных, позитивных, с хорошим чувством юмора, желанием и умением зарабатывать сотрудников», «приветствуется умение общаться и находить общий язык с клиентами, стрессоустойчивость (мы не шутим), наличие чувства юмора и большое желание работать», «мы ищем себе в дружную команду (в нашу семью!) трудолюбивых, ответственных, организованных и быстрых с чувством юмора, которые идут к одной цели и будут всегда друг за друга», «позитивный коллектив с хорошим чувством юмора и огромными амбициями и планами по захвату не только российского, но и мирового рынка», «жизнь без юмора сера и уныла, мы любим пошутить и посмеяться. Мемы, гифки и продвинутый юмор — лучше кандидату это тоже любить».