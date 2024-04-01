«ЮТэйр» запускает ежедневные прямые рейсы Иркутск—Усть-Кут в рамках соглашения с правительством Иркутской области и ИНК

Авиакомпания «ЮТэйр» начала выполнять прямые ежедневные рейсы по маршруту Иркутск—Усть-Кут—Иркутск. Первый полет состоялся 1 апреля. Этот маршрут был открыт в соответствии с договоренностями авиаперевозчика с правительством Иркутской области и Иркутской нефтяной компанией. Ежедневно компания осуществляет два рейса: один для жителей, второй – чартерный для рабочих ИНК. Время в пути составляет около 75 минут.

Для выполнения программы полетов «ЮТэйр» задействует комфортабельные турбовинтовые самолеты ATR 72-500 вместимостью 70 человек — одни из самых экологичных самолетов с уменьшенным расходом топлива и сниженным выбросом CO2. Это единственный самолет такого размера, который позволяет получить расход топлива в пределах 3 кг на 100 пасс-км.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

— Усть-Кут – это один из крупнейших местных аэропортов Иркутской области. Его пассажиропоток ежегодно растёт и сейчас превышает 100 тысяч человек. Запуск современного самолёта на маршруте Иркутск – Усть-Кут позволит пассажирам летать в более комфортных условиях. Правительство Иркутской области и авиакомпания «ЮТэйр», которая является собственником аэропорта, заключили соглашение о совместной работе по развитию аэропортового комплекса.

Андрей Мартиросов, генеральный директор «Авиакомпания «ЮТэйр»:

— Усть-Кут — важный аэропорт региона, через него осуществляется доставка пассажиров и грузов, в том числе для предприятий нефтегазового комплекса. Регулярное авиасообщение между Иркутском и Усть-Кутом на современных комфортабельных самолетах значительно улучшит транспортную доступность региона. Рейсы будут выполняться круглогодично.

Правительство Иркутской области окажет содействие по организации реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и места стоянки судов.

В Усть-Куте расположены основные производственные активы ИНК, строится Иркутский завод полимеров, что также влияет на востребованность транспортного узла.

Яков Гинзбург, генеральный директор ИНК, председатель правления:

— Мы благодарны нашим партнерам за сотрудничество. Усть-Кут сегодня является драйвером развития всего региона, и мы рассчитываем, что расширение полетной программы станет отправной точкой для развития инфраструктуры аэродрома и аэровокзального комплексаг.

Авиакомпания «ЮТэйр» — крупнейшая в мире компания по величине и грузоподъемности вертолетного флота, более 50 лет специализируется на авиационном обслуживании предприятий ТЭК и полетах в труднодоступные регионы России.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) — независимый производитель углеводородного сырья в Восточной Сибири. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). В Усть-Куте ИНК реализует проект, включающий объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке сырья и Иркутский завод полимеров. В 2023 г. ИНК вошла в ТОП-5 среди лучших работодателей ТЭК и в ТОП-100 лучших работодателей России рейтинга HeadHunter. В настоящее время общее число сотрудников — около 17 тыс. чел.