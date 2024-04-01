29-30 лет – возраст гармонии внутреннего и внешнего «я»

Россияне в возрасте 29-30 лет имеют наибольшее соответствие между реальным и воспринимаемым возрастом, согласно опросу SuperJob, в котором участвовали 4000 человек от 18 до 54 лет.

Молодежь 18 лет склонна оценивать себя старше на 8-10 лет, что может быть связано с началом взрослой жизни и несением ответственности за важные решения. Ощущение возраста уравновешивается к 29-30 годам, но после этого возраста начинается расхождение между реальным и ощущаемым возрастом, особенно заметное у женщин в 35 и у мужчин в 39 лет.

По мере старения это несоответствие усиливается, и люди за 50 чувствуют себя на 16 лет моложе своего фактического возраста.