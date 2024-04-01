РСХБ поддержал участников Иркутского этапа чемпионата «Профессионалы»

Иркутский региональный филиал Россельхозбанка выступил социальным партнером Регионального этапа чемпионата «Профессионалы 2024», который прошёл на базе Иркутского аграрного техникума в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. В течение пяти дней студенты техникумов и колледжей демонстрировали свои навыки и умения на двух конкурсных площадках.

В компетенции «Агрономия» пять студентов из Иркутского аграрного техникума соревновались в исследовании систем защиты полевых и овощных культур, определении клейковины в зерне, оценке агрохимических свойств почвы, а также навыках работы с агрономическими параметрами на цифровой платформе.

Девять участников из учебных заведений Иркутской области в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» состязались в наладке электрооборудования и электроники, подготовке трактора к работе с оборотным плугом, регулировке пахотного агрегата и умении работать с дефектной ведомостью.

Оценивали участников соревнований 19 экспертов из числа педагогов образовательных учреждений и работодателей ведущих предприятий области. По итогам конкурсных испытаний в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» первое место занял Валерий Полещук (Иркутский аграрный техникум), второе - Михаил Хмелёв (Иркутский аграрный университет), третье - Владимир Тарский (Боханский аграрный техникум). В компетенции «Агрономия» первое место отдано – Светлане Ворониной, второе место разделили – Иван Сайнов и Павел Сидерко, третье место завоевал – Кирилл Константинов.

Победителей и призёров чемпионата поздравила директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова, отметив, что участие в конкурсе - это серьёзный шаг на пути к профессиональному росту.

«Поздравляю всех с завершением конкурсных испытаний, вы все большие молодцы. И в первую очередь потому, что выбрали стратегическую отрасль, которая в последнее время демонстрирует колоссальный рост. В сельском хозяйстве серьёзные перспективы для молодых людей. Россельхозбанк, поддерживая этот тренд, активно участвует в развитие кадрового потенциала, предлагая различные образовательные программы и цифровые площадки для молодежи. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, верить в себя, получать новые знания, а после окончания учебы оставаться работать в сельском хозяйстве Иркутской области», - пожелала Наталья Баркова.

Всем участникам соревнований вручены памятные подарки от РСХБ, а победителю в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» главный приз – набор инструментов.

Всего в региональном этапе чемпионата приняли участие более 600 участников, которые соревновались на 34 площадках в девяти муниципальных образованиях по 91 компетенции из числа в приоритетных для региональной экономики направлениях подготовки кадров. Лучшие участники регионального этапа представят Иркутскую область на итоговых (межрегиональных) состязаниях, которые состоятся летом в разных субъектах Российской Федерации и на площадках ведущих предприятий страны. Победители межрегиональных состязаний примут участие в финале чемпионата «Профессионалы» в Санкт-Петербурге в сентябре 2024 года.