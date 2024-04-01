Праздник книги «ЧиЖ» пройдет в поселке Жигалово 5 апреля

Читательское событие состоится в поселке второй раз при поддержке Администрации МО «Жигаловский район». Писатели, журналисты, эксперты детского чтения из Иркутска встретятся со школьниками, родителями, педагогами и библиотекарями. Участников праздника также ждут книжные новинки от издательства «Настя и Никита» и выставка-путешествие «От Калининграда до Камчатки».

Праздник книги «ЧиЖ» откроется 5 апреля в 10.00 профессиональной программой для педагогов и библиотекарей. Руководитель книжного магазина «Кукуля» Мария Бызова и директор книжного магазина «Перепллёт» Инна Миронова расскажут о трендах современной литературы для детей и взрослых, представят новинки иркутских авторов. Участников профессиональной программы также ждет практикум по проектированию читательских занятий по книгам издательства «Настя и Никита» от Марии Бызовой и детского писателя Анны Масленниковой.

В 13.00 начнется программа для школьников. Автор детских книг, журналист и педагог Анна Масленникова поделится секретами писательского мастерства на мастер-классе «Пиши легко», Инна Миронова обсудит со старшеклассниками и взрослыми роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Елена Чечельницкая, журналист, главный редактор журнала «Дети медведя», издатель, медиапедагог, проведет встречу «Иркутский край, загадок полный» и мастер-класс «Азбука Жигалово: как интересно рассказать о своем крае?».

«Я очень жду встречи с юными читателями, педагогами и библиотекарями поселка Жигалово. Жду интересных вопросов, жду разговоров. Такое общение наполняет энергией, погружает в особое состояние, называемое вдохновением. Думаю, что мой творческий блокнот вернётся полным записей, заметок и новых планов», – поделилась Елена Чечельницкая.

Алёна Марьясова, писатель, практикующий психолог, автор двух книг для подростков, представит свое творчество на встрече «Весна. Апрель. Первая любовь» и проведет мастер-класс «Зеркало. Увидеть себя настоящим».

«Я никогда не была в Жигалово. У меня много интереса: что это за место, кто там живет, о чём мечтают, беспокоятся, думают жители поселка, какие они? Я в предвкушении встреч! Мы поговорим с ребятами на тему, которая волнует абсолютно всех подростков (от 11 до 111 лет), – первая любовь. Также будет встреча, посвященная общению с самим собой, в результате которой школьники узнают себя чуть лучше», – рассказала Алёна Марьясова.

В течение всего дня в Детской школе искусств будет работать книжная ярмарка с новинками от издательства «Настя и Никита», а также интерактивная выставка-путешествие «От Калининграда до Камчатки», зрители которой смогут узнать интересные факты о городах и природных объектах России.