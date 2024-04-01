Инго Экосистема начисляет приветственные бонусы за первую операцию по кредитной карте Ингосстрах Банка

С 1 апреля Инго Экосистема от «Ингосстраха» начисляет 200 приветственных ингорублей за совершение первой покупки по кредитной карте «Ингосстрах Бонус» от Ингосстрах Банка.

Приветственный бонус не зависит от суммы операции и места её проведения (офлайн- или интернет-магазин).

Также по кредитной карте «Ингосстрах Бонус» действует повышенный кешбэк от 1 до 6% на ежедневные покупки. Кешбэк выплачивается ингорублями (1 ингорубль = 1 рубль).

Максимальный кешбэк (6%) начисляется за покупки в супермаркетах. 5% — на автозаправках, автомойках и в шиномонтажах, за полисы ДМС и ОСАГО от «Ингосстраха», а также на товары в категории месяца.

За одну покупку может быть начислено до 3000 ингорублей. Также всем новым участникам программы лояльности «Ингосстрах Бонус» зачисляется 300 ингорублей в подарок сразу после регистрации в экосистеме.

Кроме того, держатели премиальных карт «Ингосстрах Бонус Premium» получают дополнительные бонусы за активное использование банковских услуг при условии оформления подписки «Инго Плюс», — например, до 10% годовых на остаток по карте.

Кредитная карта «Ингосстрах Бонус» доступна клиентам Ингосстрах Банка и/или страховой компании «Ингосстрах».

«В настоящий момент более полумиллиона человек являются активными пользователями Инго Экосистемы. Уже сейчас мы помогаем им экономить на повседневных тратах до 23 000 рублей ежемесячно. Приобретая полис или медицинские услуги, билеты в кино или учебник для ребенка, наш клиент уверен, что мы компенсируем ему часть расходов. Кешбэк и приветственные бонусы в виде ингорублей по новой кредитной карте «Ингосстрах Бонус» — это своего рода скидка за лояльность и высокое доверие, которое оказывают нам клиенты каждый день», —подчеркивает вице-президент по партнерским программам «Ингосстраха» Екатерина Снигирь.

«Наш банк и его карта «Ингосстрах Бонус» — это ключ к Инго Экосистеме, а приветственные бонусы — это лучшая мотивация на своем опыте ощутить, что такое классная экосистема с огромным количеством партнёров», — отметила директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка Полина Берсенева.

Более подробная информация об условиях доступна на сайте Ингосстрах Банка или по телефону 8 (800) 100-33-22.