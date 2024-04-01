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Прорыв в экспресс-доставке: Space Epoch и Alibaba Group разработают многоразовые ракеты

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Китайская компания Space Epoch вместе с Alibaba Group, владельцем таких платформ как Aliexpress, Taobao и Tmall, объявила о начале разработки многоразовых ракет для экспресс-доставки, сообщает Reuters.

Разработку анонсировала сама космическая компания в официальном аккаунте социальной сети WeChat. Ожидается, что экспресс-доставка будет занимать около часа, а отправлять товары можно будет по всему миру.

По проекту создателей, ракета сможет перевозить до 10 т грузов в контейнере объемом 120 куб. м, запускать ее можно будет до 20 раз. За основу возьмут Yuanxing-1 — ракету Space Epoch, которая в прошлом году успешно прошла огневые испытания на морской платформе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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