78% жителей Прианагарья откликаются только на те вакансии, в которых указана зарплата

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из Сибири, и в том числе из Иркутской области, и выяснила, на какие вакансии они охотнее откликаются – с указанной зарплатой или без.

Только 15% опрошенных соискателей из Иркутской области сообщили, что для них не имеет значения, прописана ли заработная плата в вакансии или нет – они изучают любые предложения о работе. Для подавляющего большинства (84%) в приоритете вакансии с указанной зарплатой, и лишь 1% респондентов предпочитают в первую очередь просматривать варианты без указания конкретной суммы.

При этом 78% опрошенных работников Сибири, в том числе, из Иркутской области, рассказали, что при прочих равных они охотнее откликнутся на ту вакансию, где сразу прописана заработная плата, а вот на вакансии без указания дохода отправить отклик готовы лишь 1% соискателей. Для 21% этот фактор не имеет значения.

Отметим, что указание уровня оплаты труда при решении об отклике на вакансию наиболее важно для соискателей из розничной торговли (89% откликаются только на вакансии с открытой зарплатой), маркетинга и логистики (по 84%), а также для административного персонала (83%) и юристов (79%). Наиболее высокая доля тех, для кого не важно, указана зарплата или нет, наблюдается среди соискателей из сферы закупок и высшего менеджмента (по 37%).

Интересно, что при прочих равных 50% респондентов предпочли бы откликнуться на вакансию с точной суммой заработной платы и только 23% – на вакансию с зарплатной вилкой. Для 27% опрошенных это не существенно, главное, что сумма вообще указана.