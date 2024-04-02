Общегородской субботник состоится в Иркутске 20 апреля

В Иркутске с 1 по 30 апреля проходит месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города. Об этом рассказали в мэрии.

К мероприятиям привлечены представители ТОС, управляющих компаний, детских садов, школ, средних специальных и высших учебных заведений, садоводств, гаражных кооперативов, общественных и коммерческих организаций, а также все желающие.

– В этом году в администрацию Иркутска обратилось большое количество предприятий, ранее не принимавших участие в субботнике, для которых в ближайшее время будут определены территории для уборки, – рассказал заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков.

Собранный мусор участники смогут на безвозмездной основе вывезти на полигон, где будет подготовлено место для 6,45 тысячи тонн отходов. К наведению порядка смогут присоединиться и горожане: у каждого есть возможность выйти на общегородской субботник 20 апреля. Инвентарь для уборки будет предоставлен бесплатно.