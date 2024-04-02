Жители Октябрьского округа Иркутска могут выбрать территорию для благоустройства в 2025 году

До 30 апреля жители Октябрьского округа могут выбрать общественные территории на платформе 38.gorodsreda.ru, которые будут благоустроены в следующем году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Русско-Амурский мемориальный комплекс (2 этап)

Продолжение благоустройства предусматривает установку скамеек и урн, озеленение территории, организацию наружного освещения, устройство покрытий и мест для тихого отдыха.

«Танк» (Иркутский комсомолец)

Планируется монтаж паркового освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение, организация удобных пешеходных маршрутов и мест для тихого отдыха.

Жители города старше 14 лет могут проголосовать за объекты благоустройства на сайте.