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Жители Октябрьского округа Иркутска могут выбрать территорию для благоустройства в 2025 году

До 30 апреля жители Октябрьского округа могут выбрать общественные территории на платформе 38.gorodsreda.ru, которые будут благоустроены в следующем году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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Продолжение благоустройства предусматривает установку скамеек и урн, озеленение территории, организацию наружного освещения, устройство покрытий и мест для тихого отдыха.

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Планируется монтаж паркового освещения, установка малых архитектурных форм, озеленение, организация удобных пешеходных маршрутов и мест для тихого отдыха.

Жители города старше 14 лет могут проголосовать за объекты благоустройства на сайте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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