Налоговый вычет предложили давать за вложения в инвесттоварищества

Кабмин поддержал законопроект, который дает бизнесу право на налоговый вычет по налогу на прибыль за инвестиции через инвестиционные товарищества. Об этом пишут «Известия».

Ранее такой вычет был доступен только при реинвестировании в развитие собственного предприятия или региональную инфраструктуру. По мнению властей, нововведение направлено на привлечение инвестиций в инновационные проекты, укрепление технологической независимости страны и стимулирование венчурного инвестирования.

Изменения поддержали Минфин, Минэк и Минюст, но у ведомств есть к нему замечания.

Законопроект подготовили депутаты фракции «Новые люди» по поручению президента РФ Владимира Путина, говорится в пояснительной записке к документу. Глава государства распорядился укрепить технологический суверенитет страны, увеличить объемы инвестиций в акционерный капитал и высокотехнологичные компании.

Поправки в Налоговый кодекс распространяются на договоры инвестиционного товарищества (ДИТ), которые заключены на срок не менее пяти лет и без права досрочного прекращения, следует из материалов к законопроекту. По таким договорам должны осуществляться венчурные или прямые инвестиции в инновационные проекты.

Ранее эксперты на круглом столе «Сбережения и инвестиции», организованном порталом SIA.RU и Газетой Дело, рассказали о том, что заметным явлением на российском рынке стал бум IPO. Они ожидают до 40 новых размещений в течение 2024 года. Активность эмитентов подстегивают невозможность привлечь иностранный долговой капитал и дороговизна банковских кредитов.

Директор ООО «Центум» Сергей Малых считает, что выход на биржу новых компаний – это однозначно хороший знак. Особенно в ситуации, когда инструментов, доступных российскому инвестору, осталось не так много.

– Однако нужно быть очень внимательным к новым эмитентам, не имеющим еще рыночной оценки, и понимать, что далеко не во всех первичных размещениях надо участвовать. Я рекомендую обращать внимание на то, куда идут привлекаемые деньги.