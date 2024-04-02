Оборот МСП в Иркутской области в 2023 году составил 816 млрд рублей

За 2023 год оборот всех малых предприятий составил 816 млрд рублей, из него половина приходится на долю субъектов микроуровня (с числом работников до 15 человек). Данные приводит Иркутскстат.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 448,9 млрд рублей (на 21% больше, чем в 2022 г.). Продано товаров несобственного производства на 367 млрд рублей (рост на 8%).

В 2023 году на малых предприятиях трудилось 154 тыс. человек, среднемесячная начисленная заработная плата составила 44,5 тыс. рублей (без микроуровня – 55 тыс. руб.). Наиболее высоко оплачивается труд в области информационных технологий – 64,2 тыс. рублей, на добывающих предприятиях – 58,7 тыс. рублей, в здравоохранении – 59,6 тыс. рублей.

Скромнее зарплата в области культуры, спорта, организации досуга – не более 30 тыс. рублей.

Напомним, что в регионе малые предприятия обеспечивают 18,0% всех рабочих мест в организациях региона, на них приходится 14,6% областного объема отгрузки собственной продукции, работ и услуг. Высока доля малого бизнеса в сфере торговли (88%), на рынке недвижимости (73%), в гостинично-общепитовском бизнесе (63%).