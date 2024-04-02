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Альфа-Банк профинансирует ГТЛК на 50 млрд рублей

Альфа-Банк заключил кредитное соглашение с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Согласно договору ГТЛК получит доступ к кредитной линии на сумму до 50 млрд рублей.

Предоставленные кредитные средства будут направлены на финансирование сделок по новому бизнесу в 2024 году по приобретению отечественной транспортной техники. Срок финансирования – до 7 лет.

Сотрудничество между ГТЛК и Альфа-Банк успешно развивается на протяжении многих лет и предусматривает полный комплекс банковского обслуживания, в том числе услуги по финансированию инвестиционных и других проектов компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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