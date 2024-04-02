Опубликован ТОП‑10 застройщиков РФ по объему текущего строительства на 1 апреля 2024 года

Группа компаний "Самолет" возглавила рейтинг российских застройщиков по объему текущего строительства, который достиг 5,48 млн м². Компания ведёт строительство 56 жилых комплексов. Рейтинг опубликован на Едином ресурсе застройщиков.
"ПИК" сохраняет вторую строчку, увеличив объемы стротиельства жилья до 4,511 млн м². "Группа ЛСР" закрепилась на третьем месте, сохранив объем в 2,074 млн м².
За ними следуют "ГК ФСК" и "DOGMA", которые удержали четвертое и пятое места. "ГК ТОЧНО" поднялась на шестое место, "ГК А101" и "Холдинг Setl Group" расположились на седьмом и восьмом, а "ГК ЮгСтройИнвест" и "Брусника" замкнули десятку лидеров.
Всего десятка крупнейших девелоперов на 1 апреля 2024 года возводит 22,38 млн м² жилья, это 19,59% от объема текущего строительства всех застройщиков России.
ТОП‑10 застройщиков РФ по объему текущего строительства
|
Место
|Наименование, регион
|Строится, м²
|ЖК
|МД
|ДАП
|1
|ГК Самолет, Москва
|5 482 458
|56
|254
|16
|2
|ПИК, Москва
|4 511 086
|78
|225
|2
|3
|Группа ЛСР, Санкт‑Петербург
|2 073 907
|26
|92
|0
|4
|ГК ФСК, Москва
|1 909 533
|28
|65
|5
|5
|DOGMA, Краснодарский край
|1 638 176
|5
|105
|0
|6
|ГК ТОЧНО, Краснодарский край
|1 505 418
|15
|101
|0
|7
|ГК А101, Москва
|1 440 497
|11
|49
|0
|8
|Холдинг Setl Group, Санкт‑Петербург
|1 404 565
|18
|86
|0
|9
|ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край
|1 215 000
|11
|87
|0
|10
|Брусника, Свердловская область
|1 194 919
|27
|55
|0
Данные: erzrf.ru. Сокращения в таблице: ЖК — Жилой комплекс, МД — многоквартирный дом, ДАП — дом с апартаментами