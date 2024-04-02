Опубликован ТОП‑10 застройщиков РФ по объему текущего строительства на 1 апреля 2024 года

Группа компаний "Самолет" возглавила рейтинг российских застройщиков по объему текущего строительства, который достиг 5,48 млн м². Компания ведёт строительство 56 жилых комплексов. Рейтинг опубликован на Едином ресурсе застройщиков.

"ПИК" сохраняет вторую строчку, увеличив объемы стротиельства жилья до 4,511 млн м². "Группа ЛСР" закрепилась на третьем месте, сохранив объем в 2,074 млн м².

За ними следуют "ГК ФСК" и "DOGMA", которые удержали четвертое и пятое места. "ГК ТОЧНО" поднялась на шестое место, "ГК А101" и "Холдинг Setl Group" расположились на седьмом и восьмом, а "ГК ЮгСтройИнвест" и "Брусника" замкнули десятку лидеров.

Всего десятка крупнейших девелоперов на 1 апреля 2024 года возводит 22,38 млн м² жилья, это 19,59% от объема текущего строительства всех застройщиков России.

ТОП‑10 застройщиков РФ по объему текущего строительства

Данные: erzrf.ru. Сокращения в таблице: ЖК — Жилой комплекс, МД — многоквартирный дом, ДАП — дом с апартаментами