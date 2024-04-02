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Опубликован ТОП‑10 застройщиков РФ по объему текущего строительства на 1 апреля 2024 года

Группа компаний "Самолет" возглавила рейтинг российских застройщиков по объему текущего строительства, который достиг 5,48 млн м². Компания ведёт строительство 56 жилых комплексов. Рейтинг опубликован на Едином ресурсе застройщиков.

"ПИК" сохраняет вторую строчку, увеличив объемы стротиельства жилья до 4,511 млн м². "Группа ЛСР" закрепилась на третьем месте, сохранив объем в 2,074 млн м².

За ними следуют "ГК ФСК" и "DOGMA", которые удержали четвертое и пятое места. "ГК ТОЧНО" поднялась на шестое место, "ГК А101" и "Холдинг Setl Group" расположились на седьмом и восьмом, а "ГК ЮгСтройИнвест" и "Брусника" замкнули десятку лидеров.

Всего десятка крупнейших девелоперов на 1 апреля 2024 года возводит 22,38 млн м² жилья, это 19,59% от объема текущего строительства всех застройщиков России.

 

ТОП‑10 застройщиков РФ по объему текущего строительства

Место
 Наименование, регион Строится, м² ЖК МД ДАП
1 ГК Самолет, Москва 5 482 458 56 254 16
2 ПИК, Москва 4 511 086 78 225 2
3 Группа ЛСР, Санкт‑Петербург 2 073 907 26 92 0
4 ГК ФСК, Москва 1 909 533 28 65 5
5 DOGMA, Краснодарский край 1 638 176 5 105 0
6 ГК ТОЧНО, Краснодарский край 1 505 418 15 101 0
7 ГК А101, Москва 1 440 497 11 49 0
8 Холдинг Setl Group, Санкт‑Петербург 1 404 565 18 86 0
9 ГК ЮгСтройИнвест, Ставропольский край 1 215 000 11 87 0
10 Брусника, Свердловская область 1 194 919 27 55 0

Данные: erzrf.ru. Сокращения в таблице: ЖК — Жилой комплекс, МД — многоквартирный дом, ДАП — дом с апартаментами


/ Сибирское Информационное Агентство /
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