Это было ярко, красиво, вкусно. Девелопер «Альфа» собрал более 200 агентов по недвижимости в Иркутске

Более 200 агентов по продаже недвижимости собрал иркутский девелопер «Альфа», чтобы рассказать о своих проектах, поделиться новостями, а еще выбрать лучших партнеров и разыграть призы. Хедлайнером стал бизнес-спикер и бизнес-консультант Иван Черемных, а совладелец группы компаний «Альфа» Алексей Чудаков делился новостями и планами. О том, как все прошло – подробнее.

Фото предоставлены компанией

«Тверже бетонного квадратного метра валюту еще не изобрели»

Прокачка не только собственной команды, но и партнеров – одна из важных задач для молодого иркутского девелопера. Именно поэтому деловую программу открыл сооснователь консалтинговой компании «Манн, Черемных и партнеры» Иван Черемных. Известный бизнес-консультант и спикер, специализирующийся преимущественно на девелопменте, сделал основной акцент в своем закрытом выступлении на том, как агентам расти и продавать больше. «В больших продажах задача одна – прокачать себя, а большие продажи, в свою очередь, только у больших личностей», – заявил со сцены Черемных. Именно личностный рост и экспертность, по его мнению, могут помочь специалисту. Агент должен стать советником для своих клиентов, уметь правильно слышать запросы и формировать адекватное для них предложение. Особенно в то время, когда многие люди находятся под огромным психическим давлением, а в состоянии стресса невозможно работать хорошо.

Однако даже несмотря на турбулентное время, по мнению Ивана, сфера девелопмента остается одной из самых стабильных. «Тверже бетонного квадратного метра валюты еще не изобрели», – заключил спикер.

Иван Черемных. Фото предоставлены компанией

alfa – development счастья

Совладелец «Альфы» Алексей Чудаков был с гостями предельно открытым и искренним, рассказывал об истории компании и планах на ближайшее будущее. Он является сооснователем производственно-строительной компании «Подрядчик», которая начала заниматься строительством еще в 2008 году, накопив солидный опыт: фабрики, вахтовые поселки, социальные объекты. Выход на рынок девелопмента был только вопросом времени и успешно состоялся в 2020 году. С тех пор «Альфа» уже завершила строительство своего первого ЖК -- «Новый рекорд» в Иркутске, а также стала федеральным застройщиком с объектами не только в нашем городе, но и в Хабаровске, а также в Крыму.

– Мы осознанно зашли в девелопмент после 15-летнего опыта в генподряде, – рассказал Алексей. – Самое простое для нашей компании – это построить, что мы очень хорошо умеем делать. В 2023 году сформировался новый бренд: alfa – development* счастья. Вместе с командой пришли к пониманию, что для наших клиентов мы должны быть надежными, энергичными, системными и результативными профессионалами, а также настоящими инноваторами.

Уже в этом году компания планирует запуститься в новых для себя регионах – Бурятии и Забайкальском крае. А к 2028 году ставит супер-амбициозную цель – войти в топ-50 девелоперов страны. – Но нашим местом силы всегда останется Байкал. Где бы мы ни работали, всегда с гордостью говорим, что сибиряки. Мы любим Сибирь, -- откровенно сказал Алексей.

Алексей Чудаков. Фото предоставлено компанией

Первые среди застройщиков из Иркутской области

Уже в этот понедельник молодой девелопер прибавил 20 позиций в федеральном топе застройщиков. Кроме того, «Альфа» стала первой среди компаний из Иркутской области с объемами строительства в 135 тысяч квадратных метров, при подсчете учитываются два региона присутствия. Но цифры не самое главное, на первое место выходит подход компании к своим проектам – это продуманные планировки квартир, кладовки и колясочные в домах. Все общественные пространства прорабатываются до мельчайших деталей с привлечением дизайнера, а благоустройство придомовых территорий выполняется так, чтобы было удобно всей семье – и взрослым, серьезное внимание уделяется безопасности жильцов.

Один из последних примеров – новый ЖК «Автор», о старте продаж квартир было объявлено на мероприятии. Жилой комплекс расположился в Свердловском округе на улице Березовая Роща. Здесь уже развита все необходимая инфраструктура: от торгово-развлекательных центров вроде «Сильвер Молла», «Джем Молла» (ныне «Мистер Икс») и «Мега Хоума» до школы №77 и сразу трех детских садов – 74, 155 и 174.

ЖК "Автор". Фото предоставлено компанией

В 2026 году здесь появятся два дома переменной высотности до 19 этажей. Особое внимание «Альфа» уделит общественным пространствам – наряду со сквозными дизайнерскими подъездами с колясочной и общественным туалетом тут создадут соседский центр, где жители смогут не только знакомиться друг с другом, но и отдыхать и заниматься любимыми хобби. Также в доме разместится своя управляющая компания. Дворовая территория «Автора» будет закрытой с зонами для взрослых и детей, ландшафтным дизайном, озеленением, Wi-Fi и розетками. Для автомобилистов создадут наземные парковки с зарядками для электромобилей. Квартиры площадью от 30 до 84 «квадратов» будут сдаваться как с черной отделкой, так и с чистовой – white box**. Жилой комплекс оснастят системой умного дома. Жителям будут доступны контроль входа и выхода, видеодомофон с архивом, видеонаблюдение разных зон, заказ пропусков для гостей и автоматическая передача показаний счетчиков.

Помимо «Автора», «Альфа» возводит еще два жилых комплекса в Иркутске. Это «Академик» на Старо-Кузьмихинской и «Источник» -- в Рабочем на улице Пшеничная. Последний отличается квартирами с террасами и возможностью приобретения жилья уже с законченным ремонтом.

МНЕНИЕ

Александра Симон, руководитель отдела новостроек Century 21:

– Это было качественно, ярко, красиво, вкусно – уровень московский. Организаторы все продумали до мелочей. После таких мероприятий хочется работать еще больше и лучше. Что касается девелоперских проектов компании, то они интересны прежде всего локациями, задумкой и концепцией, чувствуется забота застройщика. Если нравится продукт, естественно, его нравится продавать. Кроме того, нам очень нравится взаимодействовать с командой «Альфы», на сегодняшний день большая часть сделок у нас именно по жилым комплексам этой компании.

Ольга Рысятова, руководитель департамента новостроек АН "Офис продаж":

– Мероприятие крутое, оно сродни Всероссийскому жилищному конгрессу. Это отметили и мои коллеги. Мы очень рады за иркутских застройщиков, которые идут далеко и становятся федеральными, это определенная гордость. «Альфа» -- молодые и дерзкие, мне кажется, что для таких же людей они делают свои проекты. Все программы интеграции между застройщиком и риелтором на высочайшем профессиональном уровне. Очень надеюсь, что такие мероприятия станут регулярными – как минимум два раза в год. У нас идет смена сезонов, законодательства, изменения ипотечных программ. Мы все должны понимать, как работать в турбулентном рынке.

Фото предоставлены компанией

«Альфа» подвела итоги 2023 года и наградила лучших агентов по количеству проведенных сделок. Первой стала Богданова Марина, на втором места – Алёна Черепанова, а третья – Марина Ербаева. Помимо заслуженных наград, девушки получили еще и ценные подарки. В завершении все присутствующие стали участниками квиза, где главными призами стали iPhone и Apple Watch и мерч от «Альфы».

*альфа - девелопмент

**вайт бокс - «белая коробка», предчистовая отделка

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