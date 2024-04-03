Иркутск преображается: 24 двора в городе ждет капитальный ремонт

В 2024 году Иркутск запланировал обновление 24 дворов по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Ремонтные работы будут включать асфальтирование, обновление тротуаров, обустройство парковок, а также установку скамеек, урн и освещения. Власти города активно взаимодействуют с жителями для учета их пожеланий и создания оптимальных условий в каждом конкретном дворе. Подготовка документации и выбор подрядчиков для проведения благоустройства ведется совместно с управляющими компаниями и ТСЖ, сообщает пресс-служба мэрии.
В каких дворах Иркутска проведут капитальный ремонт?
Ленинский округ
- переулок Восточный, 2;
- улица Розы Люксембург, 337;
- улица Просвещения, 21б;
- улица Академика Образцова, 13;
- улица Розы Люксембург, 317;
- улица Академика Образцова, 16.
Свердловский округ
- улица Гоголя, 104;
- улица Пушкина, 13;
- улица Безбокова, 3;
- микрорайон Юбилейный, 29;
- улица Помяловского, 9;
- улица Помяловского, 13.
Правобережный округ
- переулок Волочаевский, 4;
- улица Франк-Каменецкого, 28/4, 28/5;
- переулок Пионерский, 8;
- улица Горького, 32;
- переулок МОПРа, 2;
- улица Богдана Хмельницкого, 11.
Октябрьский округ
- улица Трилиссера, 118;
- улица Ядринцева, 12;
- улица Загоскина, 9;
- улица Александра Невского, 91;
- улица Лопатина, 4;
- улица 4-я Советская, 78.