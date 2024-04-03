Иркутск преображается: 24 двора в городе ждет капитальный ремонт

В 2024 году Иркутск запланировал обновление 24 дворов по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ремонтные работы будут включать асфальтирование, обновление тротуаров, обустройство парковок, а также установку скамеек, урн и освещения. Власти города активно взаимодействуют с жителями для учета их пожеланий и создания оптимальных условий в каждом конкретном дворе. Подготовка документации и выбор подрядчиков для проведения благоустройства ведется совместно с управляющими компаниями и ТСЖ, сообщает пресс-служба мэрии.

В каких дворах Иркутска проведут капитальный ремонт?

Ленинский округ

переулок Восточный, 2;

улица Розы Люксембург, 337;

улица Просвещения, 21б;

улица Академика Образцова, 13;

улица Розы Люксембург, 317;

улица Академика Образцова, 16.

Свердловский округ

улица Гоголя, 104;

улица Пушкина, 13;

улица Безбокова, 3;

микрорайон Юбилейный, 29;

улица Помяловского, 9;

улица Помяловского, 13.

Правобережный округ

переулок Волочаевский, 4;

улица Франк-Каменецкого, 28/4, 28/5;

переулок Пионерский, 8;

улица Горького, 32;

переулок МОПРа, 2;

улица Богдана Хмельницкого, 11.

Октябрьский округ