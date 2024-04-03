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Иркутск преображается: 24 двора в городе ждет капитальный ремонт

В 2024 году Иркутск запланировал обновление 24 дворов по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ремонтные работы будут включать асфальтирование, обновление тротуаров, обустройство парковок, а также установку скамеек, урн и освещения. Власти города активно взаимодействуют с жителями для учета их пожеланий и создания оптимальных условий в каждом конкретном дворе. Подготовка документации и выбор подрядчиков для проведения благоустройства ведется совместно с управляющими компаниями и ТСЖ, сообщает пресс-служба мэрии.

В каких дворах Иркутска проведут капитальный ремонт?

Ленинский округ  

  • переулок Восточный, 2;
  • улица Розы Люксембург, 337;
  • улица Просвещения, 21б;
  • улица Академика Образцова, 13;
  • улица Розы Люксембург, 317;
  • улица Академика Образцова, 16.

Свердловский округ

  • улица Гоголя, 104;
  • улица Пушкина, 13;
  • улица Безбокова, 3;
  • микрорайон Юбилейный, 29;
  • улица Помяловского, 9;
  • улица Помяловского, 13.

Правобережный округ

  • переулок Волочаевский, 4;
  • улица Франк-Каменецкого, 28/4, 28/5;
  • переулок Пионерский, 8;
  • улица Горького, 32;
  • переулок МОПРа, 2;
  • улица Богдана Хмельницкого, 11.

Октябрьский округ

  • улица Трилиссера, 118;
  • улица Ядринцева, 12;
  • улица Загоскина, 9;
  • улица Александра Невского, 91;
  • улица Лопатина, 4;
  • улица 4-я Советская, 78.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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