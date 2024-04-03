Погода ухудшится 4-5 апреля в Иркутской области

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 апреля днем в западных и северных районах, 5 апреля местами по области ожидается западный, северо-западный ветер 15-20 м/с, в северных районах порывы 20-25 м/с, сильный снег и мокрый снег, метели, налипание мокрого снега, гололедные явления. На дорогах – снежный накат, гололедица.

По области

Переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, в горах Нижнеудинского района умеренные осадки, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в северных и Чунском районах небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, утром и днем в западных и северных районах 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с, метели. Температура ночью +1,-4°, при прояснении -6,-11°, в северо-восточных районах -11,-16°, днем +6, +11°, при облачной погоде +4,-1°.

В Иркутске

Переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный 4-9 м/с, температура ночью -1,-3°, днем +9, +11°.

На озере Байкал

Переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер восточный, северо-восточный с переходом на западный, юго-западный 6-11 м/с, по югу и средней части местами порывы 12-15 м/с. Температура ночью -3,-8°, при прояснении до -12°, днём +4, +9°, местами до 0°.