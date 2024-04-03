Банк Уралсиб улучшил условия обслуживания карт

Банк Уралсиб улучшил условия обслуживания дебетовых и кредитных карт, а также пакетов услуг с ежемесячной комиссией. Теперь расходы по оплате услуг ЖКХ* учитываются в минимальном ежемесячном обороте для бесплатного обслуживания и начисления процентов на остаток.

При этом учитываются как операции, совершенные по карте, так и операции по оплате услуг ЖКХ в онлайн-банке Уралсиб Онлайн по карточным счетам.

Более подробно ознакомиться с условиями обслуживания карт можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* MCC 4900, Коммунальные услуги.