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Свыше 30 захоронений советских солдат восстановят в Иркутске в 2024 году

В Иркутске благоустроят 34 захоронения советских солдат. Их реконструкцию осуществят в рамках федеральной программы «Развитие культуры». Работы будут проведены в 2024 году, рассказали в пресс-службе мэрии.

Подрядчик установит памятники, плиты, столбики и подставки. Надгробия будут выполнены в едином стиле из светло-серого гранита. На каждую плиту нанесут сохранившуюся персональную информацию о солдате, разместят символ памяти – звезду – и надпись: «Участнику Великой Отечественной войны вечная слава».

Мероприятия по установке осуществят летом. Сборку элементов выполнят прямо на местах захоронений. Деньги на работы выделены из федерального, областного и местного бюджетов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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