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Гаражный бокс загорелся рядом с котельной в иркутском поселке

Пожар произошел рядом с центральной котельной в поселке Новая Игирма в Нижнеилимском районе Иркутской области. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Сегодня в 19:05 поступила информация о пожаре в гаражном боксе. К месту были направлены две пожарные автоцистерны, шесть человек», – пояснили в ведомстве.

Пожар был локализован на площади 75 квадратных метров, в 20:34 удалось ликвидировать открытое пламя.

Инцидент не повлиял на работу котельной. Погибших, пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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