Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Злоумышленники придумали новый способ обмана россиян: они обзванивают граждан, пострадавших от финансовых пирамид, представляются экспертами юридической компании и предлагают помощь вкладчикам в возврате денег. Подробности рассказали в пресс-службе полиции.

«Аферисты входят в доверие к гражданам, показывая свою осведомленность об их финансовых операциях. Затем просят заключить договор якобы для вывода денег, а затем – прислать персональные данные. Согласно их легенде, это необходимо, чтобы узнать, где именно находятся средства, которые пострадавшие ранее вложили в пирамиду», – говорится в сообщении.

Позже с зарубежных номеров звонят лжесотрудники банков, рассказывают, что для вывода денег нужно прислать фотографию с развернутым паспортом и оплатить некую страховку в размере 10% от суммы счета потерпевшего. При этом они уверяют, что как только транзакция пройдет успешно, деньги вернутся клиенту. Иногда злоумышленники убеждают вкладчиков в необходимости заключения договоров на оказание платных юридических услуг.

Россиян призывают быть бдительными и учитывать, что в подтверждение своих слов аферисты могут присылать копии поддельных распорядительных актов государственных органов.