Мошенники убедили иркутянку продать квартиру и отдать им деньги

77-летняя иркутянка стала бездомной после общения с мошенниками. Аферисты убедили женщину продать квартиру и отдать им деньги. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Злоумышленники с февраля текущего года звонили потерпевшей с различных номеров, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили ей выдуманную историю про то, что преступники по доверенности от ее имени оформляют кредит, а в последующем хотят завладеть квартирой.

Мошенники, внушив доверие, убедили женщину, что продажа недвижимости необходима для переоформления документов. После совершения сделки жилье обещали выкупить и вернуть обратно.

Пытаясь спасти свою собственность и сбережения, по инструкции звонивших бабушка продала квартиру по цене, которая в 2 раза ниже рыночной. Затем она отправилась в банк, обналичила деньги и перевела их на счета аферистов.

«Потерпевшая отмечает, что родственников у нее нет, жить ей вскоре окажется негде. Покупатель квартиры поясняет, что он не раз уточнял у пенсионерки, есть ли у нее какое-нибудь еще место для проживания. Однако бабушка держалась уверенно, говорила, что все нормально, продажа необходима для личных целей. Со слов сотрудников полиции, она не до конца осознает, что стала жертвой мошенников», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.