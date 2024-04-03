На Байкале активизировались клещи

Клещи проснулись в Иркутской области на Байкале. Их стали замечать в популярных у туристов местах. Подробности рассказали в «Заповедном Прибайкалье».

«Паразитов уже наблюдают в окрестностях Листвянки и на Большой Байкальской тропе в районе мыса Кадильный, а также в лесу острова Ольхон», – пояснили в организации.

Обработки от клещей на особо охраняемых природных территориях запрещены, поэтому защищаться от их укусов необходимо самостоятельно. Специалисты просят надевать плотно прилегающую к телу одежду, периодически осматривать себя и попутчиков, использовать специализированные аэрозоли.

«Если клещ все-таки укусил, стоит иметь страховку. Она сэкономит бюджет: полис стоит немногим больше пары сотен рублей, а лечение без него может обойтись в десятки тысяч», – отметили специалисты.